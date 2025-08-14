Revelan la razón de por qué Karen Paola duró solo 48 horas en Mundos Opuestos

La cantante nacional, Karen Paola, a finales del mes pasado, viajó a Perú para integrarse al reality de Canal 13, Mundos Opuestos, donde recordemos también participa su exesposo, Juan Pedro Verdier.

La cantante no solo llegaba de visita, sino que se sumaría como una competidora más. No obstante, esta semana Karen compartió varias historias en Instagram desde el exterior del encierro, lo que despertó dudas y especulaciones entre sus seguidores.

Debido a esta situación, el tiktoker, Danilo 21 aclaró la situación a través de su canal de difusión, mostrando una conversación con un seguidor.

“Dani, ¿le viste la mano a la Karen Paola en su última historia?”, parte diciendo la fuente anónima. “Te tengo una papita”, agregó el influencer.

“La Karen entró al reality estuvo como 48 horas y se lesionó, hasta la tuvieron que operar en Perú, por eso tiene la mano así”, explicó Danilo.

Y tal como señaló el tiktoker, en una storie publicada por Karen esta semana se le vio una mano vendada.

