Vesta Lugg desata rumores de romance tras misterioso paseo en Santiago junto a un conocido actor nacional

Vesta Lugg vuelve a poner en jaque a sus seguidores y a los chismosos de las redes tras ser captada junto a un famoso intérprete nacional, despertando rumores sobre su vida amorosa.

La polémica surgió luego de que se viralizara una fotografía en redes sociales donde la actriz y cantante aparece caminando por el Parque Bicentenario de Santiago junto a Francisco Puelles, más conocido como “Chapu”.

La instantánea, que fue difundida por el portal Infama con el comentario “Chapu con Vesta, en el Parque Bicentenario”, muestra a ambos paseando con tres perros, uno de ellos sostenido por el propio actor, detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores.

Como si eso fuera poco, la situación se calentó aún más cuando Vesta compartió un video en TikTok recibiendo un ramo de flores el mismo día. Los fans no tardaron en especular: “¡Que hermosas! ¿Te las regaló el Chapu?” y “Este sí que lo apruebo”.

El contexto amoroso de ambos actores también aviva la polémica. Francisco Puelles se encuentra separado de Montserrat Ballarín, madre de su hijo.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado ni desmentido los rumores, dejando a sus seguidores pendientes y las espe

