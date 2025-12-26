Vecinos acusan a Jorge Valdivia por fiestas en su casa en pleno arresto domiciliario y aseguran que Maite Orsini estaría viviendo con él

Jorge Valdivia vuelve a instalarse en el ojo del huracán. Esta vez, el exfutbolista fue apuntado por vecinos de su propio barrio, quienes aseguran que estaría organizando fiestas en pleno día de semana, todo mientras cumple arresto domiciliario nocturno en el marco de su proceso judicial.

Las acusaciones salieron a la luz en el programa de farándula Que te lo Digo, donde Antonella Ríos dio lectura a una denuncia publicada en la plataforma Sosafe, donde un vecino no se guardó nada y calificó la situación derechamente como una "falta de respeto", ya que en la comunidad se encuentran adultos mayores y además personas que deben madrugar para ir a trabajar.

Según el relato, las reuniones no serían hechos aislados, sino una práctica reiterada que se repetiría al menos tres veces por semana, provocando ruidos y molestias constantes en el sector, encendiendo aún más la indignación vecinal.

El denunciante también cuestiona que, pese al complejo momento legal que atraviesa Valdivia, no existiría mayor preocupación por el impacto de estas conductas en su entorno más cercano.

Pero eso no es todo. En el mismo mensaje se desliza un dato que suma más polémica al escenario: la diputada Maite Orsini seguiría viviendo junto al exjugador, lo que —según el vecino— vuelve todavía más incomprensible esta actitud, considerando que se trata de una autoridad pública. Una situación bastante polémica, que otra vez, pone a Valdivia en el centro de las críticas.

