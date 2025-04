"Vaya y pague la terapia": Daniella Campos se lanza contra Daniela Aránguiz por dichos sobre Jorge Valdivia

La periodista, Daniella Campos, se fue en contra de Daniela Aránguiz, luego de sus dichos sobre la polémica supuesta reconciliación entre Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Con respecto a eso, la exchica Mekano dudó de las declaraciones que emitió luego de que saliera a la luz el tema y reveló que lo único que le importa es que el ex futbolista "sea felíz".

Bajo esta línea, en Zona de Estrellas, Campos cuestionó a Aránguiz , ya que no hechó de su casa al exfutbolista depués de esa noticia. Además, reveló que fue ella quien filtró información sobre El Mago y la exdiputada.

“Yo si le creo a la Daniela que ella tenga un tema con el abandono de su padre, hay dejos de verdad, eso no lo puedo discutir y lo comprendo” , señaló Daniella.

“Pero Daniela, no me vas a decir que por el abandono de tu padre recibiste al Mago Valdivia en su casa. Mi amor, vaya y pague la terapia, le sale más barato”, agregó.

Además, aseguró que Daniela Aránguiz “usa el recuerdo de la madre abnegada pero finalmente es la madre que se expone constantemente en televisión”.

“Sabiendo que eres la persona que filtra la mayoría de las informaciones, yo y la otra mitad de Chile no te creen, eso es lo que a mi me pasa”, dijo Campos.

LAS CRÍTICAS DE LAS INTENCIONES DE ARÁNGUIZ DE VOLVER CON EL MAGO

Y es que la periodista de espectáculo siguió hablando sobre Daniela, y la criticó por admitir sus intenciones de volver con Jorge Valdivia y de recuperar a su familia.

“Quizás yo también en el camino de lo me pasó pero yo no volvería con esa persona jamás, en cambio ella sigue pensando en que esta persona que le ha hecho tanto daño va a seguir siendo esa persona”, lanzó.

“Urgente, yo no puedo diagnosticar a nadie porque no me corresponde, pero si ella está identificando su problema inicial, debería buscar ayuda respecto a eso”, cerró.