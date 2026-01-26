Vasco Moulian sorprende tras confesar que sintió atracción por dos hombres: ambos son conocidos en el mundo del espectáculo

Vasco Moulian remeció el estudio y descolocó a todos en el más reciente capítulo de Only Friends, donde pasó de comentarista a protagonista absoluto tras lanzar una confesión íntima que nadie vio venir.

El actor compartía mesa con Daniela Aránguiz, Jordi Castell, Catalina Pulido y José Antonio Neme, en una conversación que giraba en torno a la bisexualidad, detonada por un antiguo y desconocido romance de Jordi Castell. Todo parecía una charla más hasta que Moulian decidió sincerarse sin filtro.

Fue ahí cuando soltó la bomba y dejó al panel en silencio: "A mí me han gustado dos hombres", reveló, aclarando de inmediato que uno de ellos era el propio Jordi y el otro el actor Pablo Núñez.

Aunque fue enfático en señalar que no se identifica como bisexual, Moulian admitió que estuvo peligrosamente cerca de cruzar una línea que nunca antes había expuesto en televisión.

"No di el paso, estuve a punto... he tenido miedo en el momento de estar ahí", reconoció, en un tono que mezcló honestidad y vulnerabilidad.

El momento se volvió aún más incómodo —y televisivamente irresistible— cuando José Antonio Neme fue directo al hueso y le preguntó por qué nunca se atrevió a dar ese paso. La respuesta fue tan simple como reveladora: "No sé, no sé".

Una confesión que transformó la conversación en uno de los momentos más comentados del programa y dejó claro que, esta vez, Vasco Moulian habló desde un lugar que pocos esperaban ver en pantalla.

