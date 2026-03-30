Vasco Moulian se quiebra en plena despedida de Julio César Rodríguez: "Yo sé todo lo que hizo..."

La despedida de Julio César Rodríguez en Primer Plano no fue cualquiera. En su último capítulo al mando del programa, el momento se desbordó en pantalla cuando Vasco Moulian perdió el control y terminó completamente quebrado, dejando en evidencia una relación mucho más intensa de lo que se veía frente a cámaras.

El siempre controvertido panelista no se guardó nada y, entre lágrimas, le dedicó un discurso cargado de confesiones y agradecimientos al animador que —según él mismo— fue clave para devolverlo a la televisión, en un momento donde pocos apostaban por su regreso.

"Tengo 53 años y soy un amante de la tele. Julio fue la persona que más lo supo ver. A mi no me querían acá en CHV, como era de esperar, porque he sido una persona polémica, siempre tengo mis enemigos. Yo sé todo lo que hizo Julio para que yo estuviera acá. Yo creo que Julio entiende mejor que nadie que es como que yo hubiera vuelto a vivir. Yo estaba súper cagado, en una etapa súper difícil de mi vida y volví a vivir. Te quiero mucho. No conozco un hue...que sepa más de tele que tú. Yo pensé que estaba loco, pero tú la cagaste...en terminos de trabajo y de amor (...) Así que gracias. Nos vamos a seguir viendo", señaló Vasco.

El crudo testimonio dejó sin palabras al propio Rodríguez, quien visiblemente afectado apenas logró responder con un escueto pero sentido "Gracias amigo", cerrando así un momento que, lejos de lo televisivo, pareció más una catarsis en vivo.

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