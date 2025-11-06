Vasco Moulian se entera en Fiebre de Baile de un inesperado fallecimiento: “Me golpeó profundamente”

Una verdadera ola de emoción y sorpresa se vivió en el último capítulo de Fiebre de Baile. En medio del show, Vasco Moulian no pudo ocultar su conmoción al revelar que había recibido una noticia devastadora justo antes de salir al aire.

El actor y jurado del programa interrumpió el comentario posterior a la presentación de Cata Days para compartir con el público el difícil momento que estaba atravesando. Según explicó, un fallecimiento inesperado lo golpeó profundamente, dejando a todos en el estudio conmovidos por su evidente tristeza.

“Quiero transparentar una situación, trabajé con Pastelito, me golpeó, trabajé con Keno Azócar. Durante dos años vivimos juntos. Yo vivía en una casa rodante al lado de él”, comentó Moulian.

Luego, agregó: “Un abrazo gigante a la familia Azócar y al mundo del circo. No tenía idea, me acabo de enterar por Pastelito. A su familia un fuerte abrazo, sé que estás con Dios”.

Bajo esta misma línea, Diana Bolocco, se unió a sus palabras: "Nuestras condolencias a su familia, por supuestos, y a ti también, Vasco".

Cabe mencionar que minutos antes, el propio Agustín Maluenda había revelado la triste noticia en el backstage con Juan Pablo Queraltó.

"Se nos fue un joven de circo que estaba en la gira Teletón trabajando. Le decíamos con mucho cariño Kenito Azócar. Tenía 28 años, le dio un infarto", lamentó.

"Le mando un saludo a su familia, que también es de circo. Un cariño para ellos, arriba el ánimo", cerró.

