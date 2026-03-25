Vasco Moulian se arrepiente de duros insultos a Sergio Rojas tras tratarlo de “roto” y “picante”

Luego de tildarlo de “roto” y “picante”, el panelista dio pie atrás y admitió que “estaba pasado algunos pueblos”, aunque no dejó de lanzar críticas.
Sergio Rojas y Vasco Moulian protagonizaron un cruce que partió con críticas televisivas y terminó en insultos personales que dejaron la escoba.
Todo se encendió cuando el periodista de Qué te lo digo apuntó contra Primer Plano por no abordar en pantalla la interna que involucra a Cecilia Gutiérrez, Danilo 21 y Pablo Candia. Un comentario que no cayó nada bien y que rápidamente llegó a oídos de Moulian, quien respondió sin filtros en Zona de Estrellas.
Lejos de bajar el tono, el jurado de Fiebre de Baile se lanzó con todo contra Rojas: “Estaba con los ojos bien grandes. Yo creo que estaba medio puesto”, disparó, para luego rematar sin filtro: “Pero cómo Sergio Rojas nos va a dar cátedra de ética periodística. Es un gallo que es capaz de filtrar los nombres de las personas que son sus fuentes”.
Y por si fuera poco, fue aún más allá: “O sea, es un huevón muy roto, digamos las weas como son. Es un picante que está ahí en su lugar, no sé cómo chucha lo siguen aceptando, es una cosa que realmente me sorprende”.
Pero la respuesta no tardó en llegar. Apenas tuvo pantalla, Rojas contraatacó con todo, cruzando incluso a temas personales: “Yo lo único que le quiero decir a Vasco Moulian es que yo no soy el que arranca como una rata de estas instalaciones cuando vienen a cobrar la pensión alimenticia”.
El intercambio subió aún más de tono cuando agregó: “Te debo recordar que la persona que tiene una enfermedad por el alcohol eres tú, que la persona que tiene prohibida la entrada al hipódromo eres tú”.
MOULIAN SE ARREPIENTE DE SUS DICHOS
Con la polémica completamente desatada, Vasco Moulian optó por frenar la escalada y, en conversación con No Es Lo Mismo de Tevex, decidió dar un paso atrás, aunque no del todo. “Estaba muy caliente cuando me pillaron. Estaba pasado algunos pueblos porque uno no puede tratar así a un ser humano”, reconoció, bajando el tono tras la tormenta.
Eso sí, Vasco no perdió la oportunidad de lanzar un último dardo, justificando su reacción: “Verlo hablando de ‘Primer Plano’ de ese púlpito era gracioso. Como dándonos una cátedra de cómo hacer farándula”.
