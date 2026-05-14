Vasco Moulian pierde la paciencia y destroza a Américo tras caso con Yamila Reyna: ¡Mari…, cobarde!

La polémica que envuelve a Américo sigue sumando capítulos y esta semana explotó con fuerza luego de que la justicia acreditara la agresión contra Yamila Reyna ocurrida en febrero pasado, episodio que terminó por derrumbar la relación entre la actriz y el cantante.

Como medida cautelar, el artista quedó con prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, además de arraigo nacional mientras avanza la investigación.

El escándalo no tardó en tomarse los programas de farándula y en Plan Perfecto el tema sacó bastantes chispas. Fue ahí donde Vasco Moulian perdió completamente la paciencia y lanzó una durísima crítica contra el cantante de cumbia por su actuar y por mantenerse en silencio tras la formalización.

"Es un niño tremendamente cobarde (...) Hasta ayer estaba todo Chile esperando… ¡Mari..., cobarde! No te cuesta nada pedir perdón, es lo mínimo que tenías que hacer", disparó Vasco, visiblemente indignado por la falta de declaraciones públicas del cantante luego de la audiencia por violencia intrafamiliar.

Pero el panelista no se quedó ahí y volvió a insistir en que Yamila, al menos, merecía unas disculpas antes de que el caso llegara a tribunales.

"Yo me he equivocado 10 mil veces en mi vida, pero siempre antes hay un perdón, no te lo mando a decir con nadie, ojalá nos estés viendo, hue...", remató.

En medio del debate, Fran García-Huidobro también tomó partido y respaldó con fuerza a la comediante, asegurando que salir de esa relación fue lo mejor que pudo haber hecho.

"Para mí Yamila es una mujeraza, y sabes, Américo no te merece y no te mereció nunca (...) Felicidades, Yamila, me alegro enormemente de que hayas salido de ahí, te deseamos todo el éxito del mundo en lo que sea que te venga", expresó Fran.

PURANOTICIA