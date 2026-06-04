Guerra en la retrofarándula: Angélica Sepúlveda y pareja de Coca Mendoza barren en conjunto contra Eliana Albasetti

Un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo se desató en las últimas horas, reviviendo tensiones que parecían sepultadas hace más de una década.

Todo comenzó cuando Eliana Albasetti recordó en una entrevista sus antiguos roces en el reality 1810 con Angélica Sepúlveda, acusándola además de haberse burlado de la grave enfermedad de su hija Emilia años atrás. "Con los años entendí que hay personas con las que simplemente prefiero mantener distancia", gatilló la comunicadora trasandina.

La respuesta de la "Fierecilla de Yungay" no se hizo esperar y encendió las redes sociales con todo su arsenal. A través de sus plataformas, Sepúlveda tildó a Albasetti de "mitómana" y reflotó un antiguo y polémico rumor de los pasillos de Canal 13: un supuesto affaire entre la argentina y Gabriel "Coca" Mendoza mientras el exfutbolista estaba en pareja.

"Deja de hacerte la víctima porque te pusieron los cuernos con varias, ¿u olvidaste que tú también fuiste 'patas negras'?", disparó Angélica.

La polémica escaló a tal nivel que el programa de espectáculos Que te lo digo tomó contacto directo con Alejandra Pérez, actual pareja del exfutbolista y quien vivió de cerca aquella época. Lejos de esquivar el bulto, Pérez se alineó con los dichos de Sepúlveda y arremetió con todo contra la trasandina, confirmando los rumores del pasado.

"¡Jajajjaa! ¡Por fin salió todo! Que se acuerde cuando los pillamos saliendo con el Coca de la casa del (DJ) Black con el pelito mojado y le había regalado un perfume al Coca", lanzó Pérez sin filtros al panel del programa, desclasificando el polémico encuentro.

Pero los dardos no quedaron ahí. La pareja del deportista aprovechó la instancia para desenterrar un tenso y desconocido cara a cara televisivo que dejó en jaque a la argentina hace algunos años, demostrando que la enemistad viene de largo aliento.

“La enfrenté en ‘Salta si puedes’ que estaba participando con el Coca y quedó llorando por mi culpa”, reveló Pérez, cerrando un capítulo que deja a Albasetti en el ojo del huracán.

Con estas explosivas declaraciones, el reavivado conflicto de 1810 suma un nuevo frente que promete seguir encendiendo el debate en los paneles de farándula nacional.

PURANOTICA