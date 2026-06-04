Penélope Cruz se suma a Toy Story 5 junto a otras figuras del mundo del espectáculo

La reconocida actriz española Penélope Cruz fue confirmada como una de las nuevas voces de la esperada película Toy Story 5, reforzando un elenco que ya cuenta con figuras de talla mundial.

La ganadora del Oscar dará vida a "Flamenco", un inédito personaje que forma parte de un grupo de juguetes olvidados que habitan en un patio trasero. Aunque se trata de una comunidad pequeña, tendrá un rol clave en la historia que prepara Pixar para esta nueva aventura.

Pero Cruz no estará sola. En ese mismo rincón del universo de Toy Story también aparecen los personajes interpretados por Bad Bunny, quien prestará su voz a "Pizza con Anteojos", y Bizarrap, encargado de dar vida a "Santa de Jardín". Una apuesta que mezcla cine, música y cultura pop para conquistar a nuevas generaciones.

Las voces de los tres artistas estarán disponibles tanto en la versión en español para Latinoamérica como para España, una decisión que ya genera expectación entre los seguidores.

La nueva entrega, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, aterrizará en los cines el próximo 18 de junio. Y como broche de oro, la banda sonora incluirá una canción interpretada por Taylor Swift, sumando aún más estrellas a una producción que promete dar que hablar mucho antes de su estreno.

Por si fuera poco, el estreno llegará acompañado de una importante iniciativa de inclusión, ya que la cadena Cinemark anunció funciones especialmente adaptadas para personas neurodivergentes.

"Las mismas tendrán estímulos visuales y sonoros reducidos, la posibilidad para quienes lo necesiten de moverse libremente dentro de la sala durante la función y una serie de recursos anticipatorios descargables, entre otras características", detallaron en el anuncio.

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