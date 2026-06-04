Acusan que conflicto entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia sería por dinero y no por amor: “Lo que siempre ha priorizado es la plata”

Después de que se supiera que Jorge Valdivia habría sorprendido a su nueva pareja con un anillo, Daniela Aránguiz rompió el silencio en Sígueme de TV+ y lanzó un mensaje que dejó en claro su molestia por seguir siendo relacionada con el exfutbolista.

La panelista aseguró que su historia con el “Mago” es parte del pasado y que hoy está enfocada en su presente amoroso junto a Cuco Cerda, con quien está próxima a cumplir un año de relación.

"Le deseo lo mejor, de verdad. Que sea muy feliz y ojalá que sea así. Estoy separada hace cuatro años, chiquillos. Este mes, el 28, cumplo un año con el Cuco Cerda. O sea, imagínense, Jorge no es mi ex, es mi ex ex, entonces como que yo ya estoy chata que me sigan vinculando con él", expresó Dani.

Pero las declaraciones de Aránguiz no quedaron ahí. Sus palabras encendieron el debate en distintos programas de espectáculos y, en Zona de Estrellas de Zona Latina, el tema tomó un giro aún más explosivo. Fue allí donde Javier Fernández puso sobre la mesa una controvertida versión sobre la situación económica que habría enfrentado la panelista tras el término de su matrimonio con Valdivia.

De acuerdo con el panelista, el verdadero foco de tensión entre ambos no habría estado en asuntos sentimentales ni en el famoso anillo, sino en el impacto financiero que dejó la separación.

"Yo creo que ella se enojó porque le dejó las cinco casas y no tiene plata para mantener las cinco casas. El anillo da lo mismo, el anillo es un detalle. Acá el problema es plata y Daniela lo que siempre ha priorizado es la plata, lo que más le gusta es la plata", señaló Fernández.

Según la versión entregada por Javier Fernández, tras el quiebre la expareja habría dividido los bienes que compartían y Daniela Aránguiz habría quedado con cinco propiedades a su nombre. Sin embargo, sostuvo que la panelista también habría solicitado apoyo económico a Valdivia para costear la mantención de esos inmuebles, un punto que, según él, sería el verdadero origen de los roces entre ambos.

PURANOTICIA