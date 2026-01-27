Vasco Moulian destroza a Nicolás Solabarrieta por su nuevo emprendimiento: “Estos cabros chicos creen que somos hueo…”

Vasco Moulian se lanzó con todo contra Nicolás Solabarrieta, luego de que el ex chico reality sorprendiera con una campaña de marketing poco convencional para su nueva línea de cosméticos, disfrazada de vandalización.

“Estos cabros chicos creen que somos hueones. Cómo se le ocurre. Quédate callado, hueón oh. Búscate una forma más creativa de hacer marketing(...) Escuchar a ese hueón ya me dio rabia”, estalló Vasco en un podcast, generando una ola inmediata de comentarios y polémica en redes sociales.

La polémica llegó tan lejos que incluso Ivette Vergara, madre de Solabarrieta, intervino para defender a su hijo: “Vasco, ¿qué onda? Yo te conozco hace muchos años, te tenía mucho respeto, porque encontraba que eras una persona que tenía mucho sentido común. Meterte con un cabro, no solamente estoy hablando por mi hijo, porque van a emprender, porque quieren surgir, salir adelante, y empezar a ningunear de esa manera, de verdad que no lo logro entender. A pito de nada”.

Pero la historia no quedó ahí. Desde Zona de Estrellas, se contactó directamente a Nicolás, quien no dudó en responder con crudeza: “No sé qué problema tiene, si no se tomó las pastillas, pero una reacción así de violenta por alguien que está emprendiendo, que no me conoce, no sé qué problemas tiene en su casa”.

El cruce subió de nivel cuando ambos se enfrentaron en vivo por Zona Latina. Vasco bajó un poco las revoluciones, pero mantuvo su postura: le parece extraño que un ex chico reality se lance a sacar una marca de cosméticos.

El joven emprendedor no se quedó atrás: “Ahora que nos ponen a hablar uno contra uno, lo veo cuatro cambios abajo, sin insultos, sin decir que somos imbéciles. Pero cuando no tenía capacidad de responder, ahí empezamos con los insultos. A mi eso no me gusta”.

Moulian reconoció que quizá se pasó de la raya: “Con respecto a la forma, puede ser que haya estado 16 cambios arriba, es cosa mía si te molestó te pido disculpas, pero mala suerte sigo pensando que es una vergüenza, o es raro que saques un producto de belleza”.

Pero no aflojó en su crítica al emprendimiento de Solabarrieta: “No tienes los méritos suficientes para sacar una marca de cosméticos, no te encuentro ninguna gracia. Todos lo piensan y nadie lo dice. Saca 20 perfumes y voy a seguir pensando lo mismo. No encuentro que seas un ícono de la moda”, sentenció el jurado de Fiebre de Baile, dejando la polémica más encendida que nunca.

