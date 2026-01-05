Vasco Moulian desata ola de críticas en redes tras polémicos comentarios sobre participantes de Fiebre de Baile: “Me puse barrero”

Vasco Moulian desató un verdadero incendio en redes sociales tras revelar, sin filtro alguno, a quién quiere ver como ganadora de Fiebre de Baile, el estelar de CHV donde participa como jurado.

La polémica se originó durante una transmisión en vivo por TikTok, plataforma donde el actor y crítico ha estado especialmente activo interactuando con seguidores e influencers. Ahí, lejos de cuidar las formas, Moulian transparentó su favoritismo sin rodeos: "Yo quiero que gane la Cata, yo quiero que gane la Cata Days. Hoy día me puse barrero", frase que rápidamente comenzó a circular tras ser replicada por el portal “Regias y todo”.

Pero el problema no quedó solo en declarar a su favorita. El jurado también se dio el gusto de bajar el pulgar a otros participantes, dejando claro que, según él, no tienen ninguna opción de llevarse el triunfo. Sobre Cony, fue categórico: "No, la Cony hoy estoy indignado con la Cony, no voy a decir por qué. No, no va a ganar la Cony por lo menos", lanzó.

El momento más incómodo llegó cuando se mencionó a Skarlett Labra, expareja de Pailita. Moulian reaccionó con un gruñido y remató con un escueto pero elocuente: "Que me da rabia". Bastó eso para que las redes explotaran.

Las declaraciones se viralizaron a toda velocidad y las críticas no tardaron en llegar. Muchos usuarios apuntaron directamente a la falta de ética del jurado, cuestionando cómo alguien en ese rol puede expresar favoritismos tan evidentes.

Mientras Fiebre de Baile sigue al aire, la mirada pasó directo al jurado, con Vasco Moulian instalado en el centro de una polémica, la cual no se ha referido hasta el momento.

PURANOTICIA