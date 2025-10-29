Vasco Moulian arremete contra Jaime Coloma en Fiebre de Baile tras sus polémicos dichos: “Dijo que no le iba a ir bien en la carrera”

La tensión se tomó el mundo del espectáculo luego de que Vasco Moulian reaccionara con fuerza a los comentarios de Jaime Coloma, quien cuestionó su rol como jurado en Fiebre de Baile.

Todo partió cuando Coloma lanzó una irónica publicación en redes sociales asegurando que le dio “risa” una de las observaciones de Moulian, quien había criticado a los participantes del programa por no mirar lo suficiente a las cámaras durante su presentación.

"Me dio risa, porque en realidad esa no es crítica del baile, eso es criticar al director del programa. Entonces pensé: 'qué loco, porque quizá pueda ser una buena idea poner a Vasco en la sala de dirección y que critique el programa'. Porque es como que uno le dijera a un futbolista 'oye, tiene que mirar a la cámara cuando estés por hacer el gol'", indicó el ex "Rojo".

Lejos de quedarse callado, el exrostro de Canal 13 no dudó en responderle en vivo y en directo en el último capítulo del programa de baile, dejando claro que no piensa dejar pasar las burlas ni las opiniones “sin fundamento”.

Luego de que sonara una canción de Mon Laferte durante una de las actuaciones, Vasco aprovechó para repasar al ex "SQP" y recordarle un momento de su carrera, donde se rio de la artista.

"Me gusta mucho que usen cantantes y artista chilenos como Mon Laferte, recordemos que había un jurado en un programa de baile y canto, que dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien en la carrera", lanzó Moulian.

Moulian se refería a la vez en que Coloma le dijo irónicamente a Monserrat Bustamante que va a "llegar muy lejos".

