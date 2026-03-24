Vanessa Daroch enfrenta duras denuncias por millonarios cobros y sesiones que no se habrían realizado: tarotista se defendió

La tarotista y médium Vanessa Daroch decidió salir a dar la cara luego de quedar en el ojo del huracán por una serie de críticas y denuncias que la acusan de no cumplir con los servicios de canalización que promete.

Todo salió a luz cuando en el programa de farándula Primer Plano se puso sobre la mesa testimonios de clientes indignados, quienes aseguran haber desembolsado verdaderas fortunas por sesiones que nunca ocurrieron o que, derechamente, los dejaron más que decepcionados.

Entre los relatos que encendieron la polémica está el de Constanza, quien afirmó haber pagado nada menos que 400 mil pesos por una canalización que jamás se concretó. Según contó, tras insistir durante semanas con la asistente de la mentalista, apenas logró recuperar la mitad de su dinero.

LA RESPUESTA DE DAROCH

Frente a esto, Vanessa Daroch no se quedó callada y se defendió en pantalla, asegurando que todo se debió a una situación personal inesperada.

"Ese día me caí y me fracturé el brazo; yo estaba en el hospital, acostada, y me estaban poniendo yeso. Anita le explica que no le puedo atender".

Pero la controversia no terminó ahí. El ambiente se puso aún más tenso cuando la periodista Constanza Ganem la encaró por otro caso, el de Verónica, quien destrozó una sesión online calificándola sin rodeos como "nefasta".

La denunciante afirmó haber pagado 200 mil pesos por 400 minutos que, según ella, fueron abruptamente cortados por la propia tarotista. Sin embargo, Daroch rechazó de plano la acusación y respondió tajante: "Falso. Nunca nadie me ha dicho 'sabís qué, no me gustó esto'. Si alguien me dice que no quedó conforme, yo doy una oportunidad a otra lectura".

Por si fuera poco, el tema de los precios se siguió discutiendo. Al compararla con otros nombres del rubro, como Pablo Canaliza, Ganem aseguró que hay especialistas que cobran alrededor de 65 mil pesos. Pero la médium no lo dejó pasar y replicó con evidente molestia que "eso no es verdad, estás equivocada".

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