A cinco meses de su llegada, Chilevisión desvincula a destacado periodista del matinal

El destacado periodista Jorge Hans fue recientemente desvinculado de Chilevisión (CHV), donde participaba en el matinal «Contigo en la mañana».

Así lo dio a conocer El Filtrador, que indica que la decisión le fue comunicada el viernes pasado y que la razón obedecería a una "mala evaluación" de su trabajo.

Cabe recordar que el profesional de las comunicaciones había sido anunciado en CHV en diciembre pasado, durante la dirección en Programación de Julio César Rodríguez.

No obstante, a poco más de cinco meses de su llegada al canal de Av. Pedro Montt, el destacado periodista que se desempeñara 28 años en Canal 13, deja su lugar.

Tras su llegada a Machasa, Hans había señalado que "no había trabajado directamente en matinales, pero creo que es un gran desafío, en especial ahora que los contenidos se orientan en mayor medida a la actualidad noticiosa".

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