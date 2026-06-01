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Taylor Swift confirma su participación en "Toy Story 5" con una exclusiva canción: "Hay cosas que simplemente te llegan"

Taylor Swift confirma su participación en "Toy Story 5" con una exclusiva canción: "Hay cosas que simplemente te llegan"

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La cantante puso fin al misterio y reveló que interpretará "I Knew It, I Knew You", un tema inspirado en el reconocido personaje de Jessie que marca su esperado regreso al country.

Taylor Swift confirma su participación en "Toy Story 5" con una exclusiva canción: "Hay cosas que simplemente te llegan"
Lunes 1 de junio de 2026 17:09
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Después de semanas de rumores, teorías y especulaciones que encendieron las redes sociales, Taylor Swift finalmente rompió el silencio y confirmó lo que muchos de sus seguidores ya daban por hecho: será parte de "Toy Story 5" con una exclusiva canción.

La noticia desató la euforia entre los "Swifties" y los fanáticos de la emblemática franquicia de Pixar. Pero lo que más llamó la atención fue que la superestrella apostará por un inesperado regreso a sus raíces country con el tema "I Knew It, I Knew You", una canción inspirada en Jessie, la popular vaquera de la saga.

Lejos de sorprenderse por las filtraciones y las teorías de internet, Swift incluso celebró que sus seguidores lograran descubrir la colaboración antes del anuncio oficial. Además, confirmó que la canción estará disponible este viernes 5 de junio en todas las plataformas digitales.

"Siempre he soñado con componer canciones para estos personajes, a los que adoro desde que tenía cinco años y vi la primera película de 'Toy Story'. Me enamoré al instante de 'Toy Story 5' cuando tuve la suerte de verla en sus primeras fases de producción, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa de la proyección. Hay cosas que simplemente te llegan, ¿verdad?", reconoció la cantante en sus redes sociales.

Con este movimiento, Swift no solo suma otro proyecto de alto perfil a su carrera, sino que también se convierte en una de las grandes apuestas promocionales de la nueva entrega de Pixar, que buscará conquistar tanto a nuevas generaciones como a los nostálgicos que crecieron junto a Woody y Buzz.

Cabe mencionar que "Toy Story 5" llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo 18 de junio.

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