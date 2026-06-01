Taylor Swift confirma su participación en "Toy Story 5" con una exclusiva canción: "Hay cosas que simplemente te llegan"

Después de semanas de rumores, teorías y especulaciones que encendieron las redes sociales, Taylor Swift finalmente rompió el silencio y confirmó lo que muchos de sus seguidores ya daban por hecho: será parte de "Toy Story 5" con una exclusiva canción.

La noticia desató la euforia entre los "Swifties" y los fanáticos de la emblemática franquicia de Pixar. Pero lo que más llamó la atención fue que la superestrella apostará por un inesperado regreso a sus raíces country con el tema "I Knew It, I Knew You", una canción inspirada en Jessie, la popular vaquera de la saga.

Lejos de sorprenderse por las filtraciones y las teorías de internet, Swift incluso celebró que sus seguidores lograran descubrir la colaboración antes del anuncio oficial. Además, confirmó que la canción estará disponible este viernes 5 de junio en todas las plataformas digitales.

"Siempre he soñado con componer canciones para estos personajes, a los que adoro desde que tenía cinco años y vi la primera película de 'Toy Story'. Me enamoré al instante de 'Toy Story 5' cuando tuve la suerte de verla en sus primeras fases de producción, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa de la proyección. Hay cosas que simplemente te llegan, ¿verdad?", reconoció la cantante en sus redes sociales.

Con este movimiento, Swift no solo suma otro proyecto de alto perfil a su carrera, sino que también se convierte en una de las grandes apuestas promocionales de la nueva entrega de Pixar, que buscará conquistar tanto a nuevas generaciones como a los nostálgicos que crecieron junto a Woody y Buzz.

Cabe mencionar que "Toy Story 5" llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo 18 de junio.

PURANOTICIA