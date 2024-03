Vanesa Borghi asegura que no ha hablado con su expareja, desde la separación: “Me bloqueó de todos lados"

La modelo argentina Vanesa Borghi aseveró, en el programa de internet Morandé Te Ve, que no ha vuelto a hablar con quien fuera su marido, Danilo Sturiza, por lo que no han podido tramitar el divorcio.

En su entrevista, la trasandina aseguró que "Partí de cero, porque la que se fue de casa fui yo, con mi ropa y nada más (…) Creo que una mujer, cuando decide terminar una relación, es porque lo tiene bien claro. Yo venía hablando con él ciertas cosas...”, precisó.

Sin embargo, asegura que guarda buenos recuerdos de quien fuera su pareja, por 11 años: "Fui súper feliz en los años de matrimonio que estuve con él".

Es en ese intercambio, que Borghi aseguró que, desde su separación, no se han vuelto a hablar: “Después nunca más tuve un contacto con él (...) Me bloqueó de todos lados y nunca más conversé absolutamente nada con él. He hablado con su hija e hijo para los cumpleaños, pero lógico que esas cosas duelen si estuve 11 años con esa persona”, reflexionó.

Esto le ha causado una enorme pena, puesto que ni siquiera ha podido decirle: "‘Bueno, te agradezco por todo esto que me entregaste' (...) Duele terminar una relación de tanto tiempo así”, concluyó.

PURANOTICIA