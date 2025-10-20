Vanesa Borghi anuncia que será mamá de una niña: “En sueños, Clara me decía que iba a volver”

La alegría volvió a instalarse en la vida de Vanesa Borghi. La modelo argentino-chilena compartió un momento muy especial junto a su familia: está esperando una niña, noticia que dio a conocer con una colorida y emotiva fiesta de revelación que rápidamente se robó las redes.

Con globos, risas y lágrimas de felicidad, la ex rostro de Morandé con Compañía mostró la reacción de su círculo más cercano al enterarse del esperado resultado. La modelo vive esta dulce etapa junto a su pareja, el ingeniero comercial Carlos Garcés, con quien ya tiene a su pequeño Teo.

En una conversación con LUN, la modelo señaló: "Desde el primer día sentíamos que era una niña... En sueños, Clara me decía que iba a volver".

Con cinco meses de embarazo, Vanesa señaló que vive un momento de "volver a empezar con un corazón más fuerte y una fe intacta (...) me recuerda muchísimo a Clara".

Cabe recordar que detrás de la felicidad hay también una historia de resiliencia. En 2023, la pareja enfrentó uno de los momentos más duros de su vida tras perder un embarazo de seis meses. Por eso, esta nueva espera llega cargada de emoción, esperanza y amor.

