Kidd Voodoo congela su carrera en la cima: anuncia pausa indefinida y borra todos sus registros de redes sociales

Cuando parecía intocable y en la cima absoluta, Kidd Voodoo decidió dejar a toda la industria con más preguntas que respuestas. En plena popularidad, el cantante urbano anunció una pausa indefinida, un movimiento que causó muchas dudas entre sus seguidores.

El 2025 había sido el año soñado para David León, nombre real del artista, ya que su paso por el Festival de Viña del Mar terminó de instalarlo en la primera línea, y como si eso fuera poco, logró una hazaña que pocos pueden mostrar: 12 fechas agotadas en el Movistar Arena, consolidándose como uno de los nombres más fuertes de la escena urbana nacional.

De hecho, hasta hace nada, el propio Kidd Voodoo hablaba de su presente con total entusiasmo. En una reciente entrevista con The Clinic, hacía un repaso triunfal de lo vivido.

"Lo resumiría con mi aparición en el Festival de Viña, siento que fue un momento que fue muy decisivo para mi carrera (...) De ahí en adelante fue todo bueno para mí", aseguró.



Más aún, proyectaba un futuro cargado de música y shows donde aseguró que "para 2026 es seguir sacando música, seguir dedicándome al espectáculo y la música que es lo que amo".

Pero todo ese discurso quedó en entredicho tras un mensaje breve que apareció en sus redes sociales.

Con una historia de Instagram sobre fondo negro, el artista rompió el silencio y agradeció el apoyo recibido durante el último año.

"Gracias por todo lo de este año, realmente ha sido todo un sueño", comenzó diciendo el artista.

Acto seguido, lanzó la frase que encendió las alarmas y desató especulaciones: "Tomaré una pausa por un tiempo. Nos vemos en otro momento".

Como si eso no fuera suficiente, Kidd Voodoo eliminó todas las publicaciones de su feed, dejando su perfil completamente en blanco y reforzando el misterio.

PURANOTICIA