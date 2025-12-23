Stranger Things filtra detalles de sus episodios finales: último capítulo superaría las dos horas

Netflix se prepara para decirle adiós a una de sus joyas más rentables y comentadas, y no lo hará en silencio. “Stranger Things”, la serie que redefinió la ciencia ficción televisiva y marcó a toda una generación, llega a su desenlace definitivo tras nueve años en pantalla, un cierre que ya empieza a generar ansiedad entre los fanáticos.

La primera parte de la quinta y última temporada se encuentra disponible, pero el verdadero golpe emocional llegará en fechas clave. Este 25 de diciembre Netflix estrenará tres nuevos episodios, mientras que el 31 de diciembre quedará reservado para el capítulo final, transformando el Año Nuevo en un evento televisivo mundial.

En medio de la cuenta regresiva, Ross Duffer, uno de los cerebros detrás de la serie, decidió subir aún más la expectación revelando los títulos y la duración de los últimos cuatro episodios, detalles que no pasaron desapercibidos.

El quinto capítulo llevará por nombre "Shock Jock" y se extenderá por una hora y 8 minutos, mientras que el sexto, "Escape from Camazotz", alcanzará una hora y 15 minutos de duración.

La tensión seguirá escalando con el penúltimo episodio, titulado "The Bridge", que durará una hora y 6 minutos. Pero el verdadero bombazo llega con el cierre definitivo: "The Rightside Up", el capítulo final de “Stranger Things”, que superará la barrera de las dos horas con una extensión total de dos horas y 8 minutos, dejando claro que Netflix apostó por un final largo, intenso y, probablemente, inolvidable.

