Valentina Torres le confiesa a Nico Solabarrieta que un futbolista amigo le coqueteaba

Durante la emisión del más reciente capítulo del reality Tierra Brava, Valentina Torres más conocida como “La Guarén” le confesó a su pareja Nicolas Solabarrieta, que un futbolista amigo de él, le coqueteaba a través de Instagram.

Según ella se trata de Benjamín Kuscevic, "no sé cuánto tiempo, pero hablé con él, nunca lo conocí en persona, pero creo que me invitó a salir”, comentó.

"Se hacía el interesante, me empezaba a seguir, después me dejaba de seguir, después me hablaba, me respondía las historias, después nunca más”, agregó Torres.

Tras esto, Nicolás Solabarrieta se vio visiblemente molesto y expresó: “Cagaste. Benja c… nunca me contó nada. Es mi brother”.



