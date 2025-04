Valentina Saini detalla "su mejor carrete" que tuvo como consecuencia su salida de "Hay que decirlo": "No me arrepiento"

En el último capítulo del programa de Pamela Díaz, "Sin Filtro", estuvo como invitada la actriz e influencer, Valentina Saini, quien reveló detalles sobre la polémica fiesta que tuvo como consecuencia su salida del programa de Canal 13, "Hay que decirlo".

Bajo esta línea, la Fiera le preguntó a Saini por "su mejor carrete", donde la influencer entre risas respondió: "El último día de Viña. Lejos el mejor carrete de mi vida. Fui siete personas en una noche".

"La gente piensa que por eso te echaron del canal", respondió Pame.

“No fue por eso, sí fue un cúmulo. Yo soy súper determinada. Esa noche yo sentí, yo vi las red flags. Mi mente me decía, ‘no vayas’, y fui po. Llegué y sentí un ambiente raro, como una araña entrando a una telaraña”, expresó la locutora radial.

"Partí con tropicalgin. Y el momento que yo sé que es peligroso es cuando vas a la barra sola, a compartir. Yo sabía que me estaban mirando de arriba los jefes", partió diciendo.

Vale confesó que no recuerda mucho sobre esa noche, pero que tiene testigos.

"Esa es la verdad. Pero tengo material audiovisual y también audios de personas que estuvieron conmigo", detalló.

Además, la actriz reveló que al llegar al hotel donde se estaba quedando, todo se salió de control, ya que protagonizó incidentes con otras personas que terminaron siendo un escándalo.

Valentina asegura no recordar el momento, pero de todas formas asume su responsabilidad.

"Después me fui y parece que ahí me puse un poquito loquita. Lo acepto y es un aprendizaje. No me arrepiento, porque siento que todo es por algo", agregó.

"Tú sabes que ese carrete hizo que te fueras del canal", manifestó La Fiera. "Fue bien rockstar el carrete. Sí, me echaron de un canal, pero di la cara", dijo Saini.

“Cuando te llamaron los jefes y te retaron, ¿qué te dijeron?”, le preguntó Díaz. "Lloré primero, les dije la verdad, ‘les pido perdón, tengo muchas cosas que trabajar’ . Primero me suspendieron por una semana. Yo me sentía como de 14 años, cuando llegabas a la oficina del director. Yo lo recibí bien, estoy de acuerdo, estaba súper bien” , señaló.