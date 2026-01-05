Valentina Roth y Miguel De La Fuente reviven su romance: vacaciones familiares revelan su reconciliación

Valentina Roth y Miguel De La Fuente parecen haber decidido darle una nueva oportunidad a su turbulenta relación. Después de un 2025 marcado por crisis matrimoniales, polémicas mediáticas y hasta la participación de Camilo Huerta en los escándalos, la pareja habría dejado atrás los conflictos y decidido darse otra oportunidad, dejando a los seguidores boquiabiertos.

Lo que hasta hace poco eran meros rumores, ahora cobra fuerza tras las recientes vacaciones familiares que revelan que Roth y De La Fuente no solo están juntos por sus hijas, sino que parecen reavivar la química que los unió.

Valentina compartió en Instagram varias historias desde el sur del país, mostrando a sus hijas Antonia y Martina y, por supuesto, a Miguel. Los registros no dejan mucho a la imaginación: el trato entre ambos va más allá de la cordialidad de padres que comparten responsabilidades.

En los clips se ve al odontólogo acariciar los pies de la madre de sus hijas, además, en otro registro se escucha gritando "rica" mientras Roth muestra uno de sus bikinis. Un gesto que dejó en claro que la reconciliación no es solo familiar, sino también de pareja, y que la polémica relación continúa dando de qué hablar en redes.

PURANOTICIA