Valentina Roth rompe el silencio tras rumores de separación: "La vida sigue"

Todo apunta a que Valentina Roth y Miguel De La Fuente estarían oficialmente separados. Sí, el mismo Miguel, el odontólogo con quien la exgimnasta se casó hace apenas un año y con quien tiene dos pequeñas hijas.

Copuchas Chilensis fue quien dio a conocer la noticia, sin embargo, desde hace días, los seguidores más atentos notaron que algo raro pasaba en las redes: publicaciones borradas, fotos antiguas que desaparecieron y cero interacción entre ellos.

Y como era de esperarse, el medio no se quedó de brazos cruzados. Tras conversar con personas del entorno más cercano de “Vale”, la versión que salió a la luz fue lapidaria: el quiebre sería total y sin vuelta atrás.

"Fuentes cercanas a Valentina Roth nos confirman que la bailarina se está separando de su marido Miguel De La Fuente, incluso hoy la vieron en el registro civil y testigos nos dicen que andaba realizando trámites de cese de convivencia. Nos tratamos de comunicar con Valentina, pero no hubo respuesta. PD: ya no usa anillo", expresó la cuenta de IG del medio.

Pero eso no es todo, ya que este viernes, Valentina rompió el silencio y lanzó unas declaraciones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Sus palabras, fueeron tomadas por muchos como la confirmación definitiva del fin de su matrimonio.

"No me sigan mandando que salió esto o salió lo otro, porque yo ya sé lo que salió. Gracias por su preocupación. Está todo bien. La vida sigue. Yo no me voy a referir al tema ni acá (IG) ni en un programa pagado, ni aunque me paguen 100 millones. Yo no voy a ir, se los juro por mis niñas", señaló Roth.

PURANOTICIA