Valentina Roth confirma su separación con Miguel de la Fuente y lanza advertencia a sus seguidores: “Por favor no le escriban”

Después de semanas de especulaciones y rumores que incendiaron la farándula, Valentina Roth decidió romper el silencio. La bailarina confirmó el fin de su matrimonio con el odontólogo Miguel de la Fuente. Pero lejos de limitarse a dar la noticia, la ex Calle 7 aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente a sus seguidores.

Aunque todos en el mundo del espectáculo sospechaban del quiebre, la pareja había mantenido un perfil bajo, incluso apareciendo junta en público, alimentando la confusión y los comentarios de los fanáticos. Ahora, Valentina decidió tomar la palabra y aclarar los hechos de manera directa.

Con una de sus hijas en brazos, Roth no solo confirmó la separación, sino que además reveló cuándo se produjo.

"Esto lo quiero volver a recalcar. Yo quiero que entiendan que aunque con Miguel hayamos terminado, terminamos como a mediados de octubre, sí es verdad", comenzó diciendo, dejando claro que no hay vuelta atrás.

La influencer explicó que, pese a la ruptura, mantienen una relación cordial por el bien de sus hijas, Antonia y Martina.

"Tratamos de llevar la fiesta paz, buena onda por nuestras niñas", aseguró, dejando entrever que la prioridad sigue siendo la familia.

Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando Roth lanzó un llamado directo y firme a su comunidad: prohibido cualquier mensaje negativo hacia su exmarido.

"No quiero que le tiren mala onda en redes sociales, no le digan nada, ni siquiera le escriban, ni 'vuelvan', nada, no. Paz y amor, buena onda, apóyenlo en su trabajo, yo quiero que le vaya bien porque tenemos nuestras hijas", sentenció.

"Pero por favor no le escriban absolutamente nada, porque me puede afectar a mí", recalcó.

Para cerrar, Valentina insistió en mantener la calma y la madurez en medio del quiebre.

"Esa es, paz y amor, llevar la fiesta en paz porque tenemos hijas, por eso les pido por favor que no le escriban nada más, las quiero", concluyó, dejando en claro que, pese al fin del matrimonio, la prioridad sigue siendo cuidar a sus pequeñas y evitar el escándalo.

PURANOTICIA