Revelan la razón detrás del silencio de Camilo Huerta tras su polémica separación con Marité Matus

Completamente en silencio. Así ha sido la actitud de Camilo Huerta desde que explotó el escándalo por su separación de Marité Matus y la demanda que lo tiene enfrentando a su ex en tribunales.

Mientras la polémica crecía y los antecedentes salían a luz, el ex Yingo optó por callar. Pero ese silencio, lejos de ser casual, tendría un motivo mucho más calculado de lo que parecía.

La ruptura del matrimonio —que apenas alcanzó a cumplir un año— no solo remeció al mundo del espectáculo, sino que cruzó la línea judicial. Matus acusó al ex chico Yingo de problemas contractuales en un negocio compartido, apuntando directamente a que él se habría apropiado de un proyecto en el que ella figuraba como socia mayoritaria.

Pese a que la demanda y sus detalles se han ventilado públicamente, la versión de Huerta brillaba por su ausencia. Ninguna declaración, ningún descargo, ningún intento por limpiar su imagen. Hasta que, finalmente, se supo la posible razón.

El bombazo explotó al final del último capítulo de “Primer Plano”. El programa mostró cómo su equipo intentó, sin éxito, obtener una palabra del influencer. Fue entonces cuando Julio César Rodríguez fue directo y le preguntó a Cecilia Gutiérrez si existía una razón de fondo para tanto hermetismo. Y la periodista no se guardó nada.

“Camilo Huerta obviamente no va a hablar porque el martes lo vieron en las oficinas de Canal 13 para negociar para el nuevo reality”, disparó la panelista.

Según Gutiérrez, el silencio no sería miedo ni prudencia, sino una jugada. Guardar su versión para venderla en formato reality, apostando a convertir el escándalo en pantalla y dinero. Una movida vieja, pero efectiva, bajo la lógica de que “por plata baila el monito”.

Eso sí, la negociación con Canal 13 no habría prosperado. “Me dijeron que había dicho que no gracias, porque está más cerca de llegar al reality de Mega”, agregó la periodista.

Finalmente, la comunicadora agregó: “Pero de que Camilo Huerta se va a un reality, se va”.

PURANOTICIA