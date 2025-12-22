Fran García-Huidobro destapa la crisis de salud que la llevó a la UTI en 2024: “Fue más grave”

Fran García-Huidobro volvió a estremecer al mundo de la farándula al sincerarse sobre el duro momento de salud que la tuvo al borde y recluida en la Unidad de Tratamientos Intensivos durante 2024.

En el programa “Only Fama”, la conductora recordó el inquietante momento en que desapareció del aire, mientras fuera de cámaras libraba una batalla mucho más compleja. “El año pasado, yo falté a un capítulo del programa. En ese capítulo yo estaba en la UTI, estuve de nuevo en la UTI. Seis días, en diciembre del año pasado”, relató, dejando claro que no fue una ausencia menor.

Y aunque el tiempo de internación fue más corto, la gravedad no lo fue: “Fue más breve, pero entiendo por los diagnósticos que fue más grave incluso que la última vez”.

La “Dama de Hierro” también reveló que esta vez no se trató solo de una crisis pasajera, sino de una condición que la acompañará de ahora en adelante. Según contó, los médicos le dieron un diagnóstico: “que es la anemia severa, y que es severa de verdad”, una enfermedad crónica que deberá controlar de por vida.

La animadora fue tajante al explicar el nivel de exigencia con el que vive hoy. “Hoy día cumplo un año de cuidarme de todo: de cómo me alimento, de lo que duermo, de cuánto tomo. Si me salgo de esa cancha, voy a terminar de nuevo en la UTI”, advirtió, dejando en evidencia que cualquier exceso podría pasarle la cuenta.

Pero el golpe no fue solo físico. Fran también habló del miedo que arrastró tras esta experiencia. “Durante mucho tiempo estuve muy asustada, porque pensaba que en cualquier momento me podía pasar algo y terminar otra vez en la UTI, y no quiero pasar por eso de nuevo”, confesó, mostrando una faceta vulnerable que pocas veces deja ver.

