Muere a sus 46 años James Ransone, reconocido actor de “It: Capítulo Dos” y “Tangerine”

El actor James Ransone, conocido por sus roles en It: Capítulo Dos y Tangerine, falleció a los 46 años, causando conmoción en Hollywood y entre sus seguidores.

Según informó TMZ, Ransone fue encontrado sin vida el viernes 19 de diciembre. El sitio web del forense de Los Ángeles confirmó que la causa del deceso fue suicidio por ahorcamiento, mientras que la Policía de Los Ángeles señaló que no se sospechó de ningún acto delictivo tras acudir a una residencia tras una llamada de emergencia.

Ransone inició su carrera a comienzos de los 2000 con papeles menores en series como Ed, Law and Order, CSI y Third Watch. Sin embargo, fue su interpretación de Ziggy Sobotka, un trabajador portuario vinculado al crimen en The Wire (2003), la que le valió reconocimiento crítico y lo consolidó como un actor respetado en la televisión.

En el cine, también dejó huella con su participación en Tangerine y It: Capítulo Dos, donde interpretó a la versión adulta de Eddie Kaspbrak, además de formar parte de la franquicia de The Black Phone, siendo la secuela uno de sus últimos trabajos antes de su repentina muerte.

La partida de Ransone deja un vacío notable en la industria y recuerda la fragilidad de la vida detrás de los rostros famosos que admiramos en pantalla.

PURANOTICIA