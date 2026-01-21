Valentina Roth apadrina a familia afectada por incendio en Penco

La tragedia provocada por el incendio forestal que afectó a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, continúa dejando historias de profundo impacto. Una de ellas es la de una familia cuyos integrantes resultaron gravemente heridos, situación que motivó a Valentina Roth a involucrarse de manera directa para prestar ayuda.

A través de redes sociales, la bailarina e influencer dio a conocer que tomó contacto con Eduardo, padre de las mellizas de dos años que fueron rescatadas por Bomberos en medio del fuego, y decidió apadrinar a la familia ante el complejo escenario que enfrentan.

“Hablé con Eduardo, el papá de las niñas. Él está en el hospital con una de las mellizas. Su señora está con su otro hijo de 10 años que está en la UCI”, relató Roth, explicando que, si bien las niñas se encuentran estables, la madre y el hijo mayor presentan lesiones de gravedad.

El niño de 10 años, Martín, sufrió quemaduras en cerca del 46% de su cuerpo tras ayudar a su madre y hermanas a escapar del incendio. El menor permanece hospitalizado en estado grave, mientras que la madre también debió ingresar a pabellón debido a severas quemaduras en sus brazos.

“Necesitan harta ayuda, así como mucha gente más. Yo me comprometí con esta familia y voy a juntar más ayuda”, señaló la exintegrante de Calle 7.

En ese contexto, Valentina Roth informó que la familia se encuentra organizando una rifa solidaria y habilitando una cuenta para recibir aportes que permitan cubrir los gastos médicos y enfrentar el largo proceso de recuperación.

“Esto es muy fuerte. Hay muchas pérdidas, pero uno tiene que ayudar como puede”, concluyó.

