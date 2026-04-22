Valentina Roth acusa a Claudio Valdivia de inventar rumor sobre ella en Fiebre de Baile: “No soy yo la que está embarazada”

Hace pocos días comenzó a circular la polémica información de que una participante de Fiebre de Baile estaría embarazada y además, de que abandonaría el estelar de Chilevisión.

La bomba fue tan grande que en el portal Infama no se quedaron de brazos cruzados y salieron a buscar respuestas entre las propias figuras del programa.

Una de las primeras en salir al paso fue Valentina Roth, quien no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, utilizó sus redes sociales para frenar en seco las especulaciones.

"No soy yo la que está embarazada. Con dos sufiente", señaló.

Pero eso no fue todo. Porque lejos de apagar el incendio, la bailarina aprovechó de desmentir otro rumor que también venía sonando fuerte: su supuesta salida del programa.

Sin pelos en la lengua, Roth apuntó directamente a uno de sus compañeros como el responsable de levantar esta historia.

"Claudio (Valdivia) anda diciendo que me voy a retirar y no sé de dónde lo sacó. Es completamente falso", aclaró Valentina.

Así, mientras las dudas siguen creciendo y nadie confirma quién sería realmente la involucrada, lo único claro es que Valentina no es.

PURANOTICIA