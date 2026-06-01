Fran Maira prepara su explosivo regreso a la televisión tras meses fuera de pantalla

Cuando muchos pensaban que su carrera televisiva había quedado en pausa indefinida, Fran Maira estaría lista para volver. La influencer y cantante chilena prepara su regreso a la televisión tras meses marcados por la controversia, el silencio mediático y los problemas judiciales que la mantuvieron alejada de las cámaras.

La chica reality desapareció prácticamente del radar público luego del grave accidente de tránsito que protagonizó durante el verano. El episodio, ocurrido en febrero de 2026, generó una fuerte polémica luego de que Maira ignorara una señal de tránsito y terminara impactando a un repartidor de delivery, quien fue hospitalizado en riesgo vital.

A raíz del caso, la exintegrante de Gran Hermano fue formalizada por cuasidelito de lesiones graves, situación que frenó abruptamente su exposición mediática.

Sin embargo, todo indica que la historia está lejos de terminar. Aunque en las últimas semanas su nombre fue vinculado insistentemente a la nueva temporada del reality ¿Volverías con tu ex? de Mega, donde incluso habría existido una importante propuesta económica para sumarse al encierro en Perú, Fran habría optado por tomar otro camino.

Según trascendió, la artista prefirió permanecer en Santiago y negociar directamente con los ejecutivos de Machasa, apostando por un formato completamente distinto y con una vitrina igualmente potente.

La información fue revelada por el portal especializado Infama, desde donde adelantaron que la cantante urbana ya tendría asegurado su desembarco en uno de los programas estelares de la señal.

"Exclusivo, prepara sus pasos de baile. Fran Maira debutará pronto en Fiebre de Baile 2", señalaron en el sitio informativo.

Pero la apuesta no terminaría ahí. Junto a Fran Maira también aterrizaría otra figura que sabe perfectamente cómo generar titulares. Se trata de Sebastián Ramírez, uno de los personajes más polémicos que dejó Gran Hermano y recordado por su mediático romance con Cony Capelli.

Con estas incorporaciones, la producción buscaría darle un golpe de efecto al programa y levantar el interés del público en una etapa clave para la competencia por el rating.

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