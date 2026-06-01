Golpe para los fans: HBO confirma que no habrá nueva temporada de "Euphoria"

Se acabó una de las series más comentadas, polémicas y exitosas de los últimos años. HBO confirmó que la aclamada serie "Euphoria", que emitió el domingo el último capítulo de su tercera temporada, no tendrá continuidad y cerró definitivamente su historia, poniendo punto final a una producción que desde su estreno en 2019 se transformó en un auténtico fenómeno televisivo.

La noticia fue revelada por el creador de la ficción, Sam Levinson, durante una entrevista con un podcast de The New York Times, una información que posteriormente fue ratificada por HBO, según ha señalado Variety.

Con esta decisión, la producción encabezada por Zendaya baja el telón tras siete años de éxito, tres temporadas y 26 episodios. El desenlace llega luego de una serie de retrasos y rumores que durante meses pusieron en duda el futuro de la ficción.

Además de convertirse en un fenómeno cultural, "Euphoria" fue la plataforma que impulsó a gran parte de su elenco al estrellato internacional. Nombres como Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi pasaron de ser jóvenes promesas a algunas de las figuras más cotizadas de Hollywood gracias al impacto de la serie.

Antes de que llegara la confirmación oficial, Zendaya ya había deslizado en distintas entrevistas que esperaba que la tercera temporada fuera la última, alimentando las especulaciones y dejando entrever que el final estaba mucho más cerca de lo que los fanáticos querían admitir.

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