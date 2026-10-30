Valentín Trujillo puso el broche de oro a los 100 años del Teatro Pompeya de Villa Alemana

Un emotivo “Cumpleaños Feliz”, interpretado por Valentín Trujillo en el piano, sus cuatro nietos en las voces y el coro del público que repletó el Teatro Municipal Pompeya, marcó uno de los momentos más especiales de la jornada de cierre de las actividades de conmemoración del centenario del recinto patrimonial de Villa Alemana.

La celebración musical fue protagonizada por el reconocido pianista nacional y su familia, quienes compartieron con los asistentes una presentación cargada de música, recuerdos y complicidad sobre el escenario.

El concierto «Herencia» reunió a Valentín Trujillo con sus nietos Andrea, Pedro, Pablo y José Antonio. El repertorio recorrió distintos estilos, con especial presencia del jazz y los boleros, además de canciones de la música popular chilena. En ese contexto, Trujillo destacó la importancia de poner en valor las composiciones nacionales, incorporando también una interpretación de Víctor Jara.

La presentación estuvo marcada por la cercanía y buen humor del pianista, quien interactuó constantemente con los asistentes, generando momentos de complicidad y participación. Así, el público no solo disfrutó de susinterpretaciones, sino que también se sumó activamente a algunos pasajes del espectáculo, como ocurrió con el saludo de cumpleaños dedicado al Teatro Pompeya, Monumento Histórico Nacional.

El alcalde Nelson Estay señaló: "Qué mejor cierre de celebraciones que contar con el maestro Valentín Trujillo, que nos trajo una sorpresa, vino con su familia y nos entregó un espectáculo maravilloso. Ha sido una tremenda celebración, donde nosotros le hemos dado las gracias a este teatro que es Monumento Histórico Nacional. Estas tablas estuvieron de fiesta durante dos meses, la gente disfrutó de las actividades y hoy pusimos el broche de oro con Valentín Trujillo cerrando un ciclo maravilloso”.

Por su parte, Valentín Trujillo sostuvo que "nosotros hemos actuado bastante en muchas partes de nuestro país. Pocas veces la recepción es tan hermosa, tan cariñosa. Para nosotros es muy emocionante saber que nuestra música, nuestro repertorio, nuestro amor llega hacia ustedes. Es demasiado importante para mí haber sido parte de este centenario, porque además el teatro es magnífico. Yo sé toda su historia, sé que perteneció a un señor italiano, que posteriormente lo recogió la ciudad y lo mantiene en forma tan extraordinaria. Me voy con la mejor de las impresiones del teatro. Yo soy un hombre muy agradecido y no quiero perder la oportunidad de decirles que ha sido un tremendo agrado actuar esta noche”.

Con este concierto culminó una programación de casi dos meses dedicada a celebrar los 100 años del Teatro Municipal Pompeya, que comenzó a principios de septiembre e incluyó presentaciones de la Camerata del Programa de Orquestas y Ensambles Musicales, la Orquesta de Cámara de Chile, el Grupo Folklórico de la PUCV y el Concierto de Gala Centenario, protagonizado por la Orquesta de Cámara de la PUCV y la Banda de Conciertos de la Armada de Chile.

A estas actividades se sumaron la Fiesta Centenaria y el espectáculo de mapping “Teatro Pompeya en Luces”, visitas guiadas patrimoniales y presentaciones de obras de teatro. Una programación que convocó a la comunidad en torno a este espacio cultural, testigo y protagonista de la historia de Villa Alemana, reafirmando su valor como parte del patrimonio de la comuna.

El concierto «Herencia» se enmarcó en el proyecto «Puesta en Valor del Monumento Nacional Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana en el marco de su Centenario», financiado por el FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso, año 2026, y aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso.

PURANOTICIA