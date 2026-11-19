Chilevisión prepara el regreso de «Gran Hermano» con una apuesta que busca involucrar a los espectadores incluso antes del ingreso de los participantes a la casa principal. Se trata de «La Casa de Cristal», una experiencia en la que el público tendrá la última palabra para escoger al primero de los concursantes que ingresará al reality.

La iniciativa reunirá a cuatro personas seleccionadas entre quienes participaron en el casting. Durante una semana deberán compartir una vivienda completamente transparente, donde serán observadas tanto por quienes transiten por el sector de Santiago en que será instalada como por los seguidores que sigan la experiencia.

La convivencia será transmitida las 24 horas a través del canal de YouTube de Chilevisión y la aplicación MiCHV. Durante esos siete días, los aspirantes enfrentarán distintas dinámicas y no podrán comunicarse verbalmente con el exterior.

Al término de la experiencia, los espectadores decidirán mediante votaciones cuál de los cuatro candidatos conseguirá ingresar oficialmente a «Gran Hermano».

Aunque esta modalidad debutará en Chile, ya cuenta con antecedentes internacionales. Brasil incorporó una experiencia similar en 2009, mientras que Portugal también utilizó este formato durante 2025. En Argentina –donde el fórmato es sumamente popular– se intentó hacer, pero hasta el momento sólo ha quedado en una idea.

Por ahora, Chilevisión no ha informado la ubicación exacta ni la fecha en que comenzará esta particular convocatoria, aunque adelantó que la estructura llegará próximamente a Santiago y a todo el mundo por medio de sus plataformas.

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