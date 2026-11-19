Un nuevo registro viral volvió a poner en el centro de la polémica a Luis Baeza Cáceres, exactor de la recordada serie chilena BKN. El joven, quien durante su infancia interpretó al personaje de "Albertito", fue captado en el Metro de Milán, Italia, en un episodio en el que se le acusa de operar como carterista, sumando así un nuevo antecedente a las denuncias que ha enfrentado en el extranjero.

El hecho quedó registrado en un video publicado en Instagram por Bilal Ragab, fotógrafo y creador de contenido italiano conocido por denunciar robos en el transporte público. Al percatarse del actuar de Baeza y su acompañante, Ragab hizo sonar un silbato y comenzó a gritar "¡pickpocket!" (carterista), con el objetivo de alertar a los pasajeros.

Tras ser expuestos, los sujetos reaccionaron de manera violenta e intentaron agredir al fotógrafo, mientras este advertía que llamaría a la policía. "No me grabí, sapo y la...", lanzó uno de los involucrados con evidente acento chileno, antes de que ambos descendieran del vagón y desafiaran al creador de contenido a pelear en el andén.

La difusión del registro no tardó en generar reacciones entre los internautas chilenos, quienes identificaron rápidamente al exactor de la producción televisiva. "Uno de ellos es el Albertito de BKN", comentó un usuario, mientras que otro bromeó señalando que "su destino era ser famoso".

Esta no sería la primera vez que Baeza Cáceres se ve involucrado en hechos de esta naturaleza. En 2018 fue detenido en Santiago, luego de ser sindicado como uno de los carteristas más buscados del Metro capitalino. Sin embargo, en aquella oportunidad, su detención fue declarada ilegal por falta de pruebas. Posteriormente, en 2023, fue arrestado en Barcelona, España, tras protagonizar otro video viral en el que aparecía cometiendo un robo en el tren subterráneo.

Al abordar este fenómeno, el subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Alex Varela, de Interpol Santiago, explicó que el caso de Baeza refleja una modalidad delictual que se repite entre algunos ciudadanos chilenos que viajan al extranjero.

"Esta persona corresponde a uno de los tantos nacionales que viajan por el mundo con el propósito de cometer delitos en otros países. La PDI ha puesto a disposición todos los recursos de su unidad especializada y de la red de agregados policiales para ayudar a las policías locales a identificarla, detenerla y someterla a la legislación que corresponda", señaló el oficial.

Asimismo, Varela explicó cómo operan estas bandas antes de abandonar el país y las estrategias que utilizan para evitar inconvenientes migratorios: "Estos delincuentes especializados internacionales forman su perfil profesional y, durante su etapa de formación, no cometen delitos en Chile para mantener un buen perfil de migrante. Esto les permite salir sin problemas hacia Estados Unidos, Europa o Asia e iniciar una ruta delictual".

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