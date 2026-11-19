Un tenso enfrentamiento televisivo se registró este jueves en Contigo en la mañana, de Chilevisión, luego de que el periodista Roberto Cox confrontara en vivo al comunicador de espectáculos Sergio Rojas por antiguas acusaciones en su contra.

El episodio ocurrió mientras el matinal cubría la asistencia de Rojas a tribunales, en el marco de la querella por injurias y calumnias presentada por Leonardo Farkas. Durante la conversación que mantenía Gino Costa con el panelista, quien defendía su estilo polémico en el mundo de la farándula, Cox decidió intervenir desde el estudio para cuestionar sus dichos.

“Yo creo que el show tiene un límite cuando, en mi caso puntual, perdón por ser autorreferente, en mi caso puntual me ha imputado delitos gravísimos, uno de los delitos más graves que puede existir en nuestro Código Penal. No he dicho nada”, expresó Cox.

Ante el emplazamiento, Rojas respondió desafiante: “Deberías haberme denunciado entonces”. Frente a ello, el periodista explicó que no ha recurrido a la vía judicial para evitar darle mayor exposición mediática: “No, porque es darte más pantalla, de hecho esto es ofrecerte más pantalla”. Sin embargo, el comunicador replicó: “No necesito más pantalla, tengo la suficiente”.

La discusión subió de tono cuando Cox cuestionó la veracidad de las acusaciones realizadas por Rojas en programas de espectáculos y lo desafió a repetirlas en televisión si contaba con antecedentes que las respaldaran.

“Te doy la pantalla de CHV para que le cuentes a todo el país los delitos en los que he incurrido. Si tienes las pruebas, porque no tienes ninguna prueba y eso nunca pasó”, emplazó el periodista.

Por su parte, Rojas insistió en que el conflicto debía resolverse ante la justicia y cuestionó la supuesta “soberbia” en la actitud de Cox. Además, defendió su historial judicial, asegurando que, pese a las múltiples demandas presentadas en su contra, nunca ha recibido una condena.

Cox respondió que el comunicador suele salir de este tipo de controversias ofreciendo disculpas públicas, sin enfrentar mayores consecuencias. Asimismo, descartó que una eventual excusa fuera suficiente ante una acusación de esa gravedad: “Me imputaste algo gravísimo y no tenías absolutamente ninguna prueba de algo que nunca pasó”.

En medio del intercambio, Rojas desvió la discusión hacia la vida sentimental del conductor de Chilevisión y lanzó: “Tú tienes muy corta memoria, por eso se te olvidan los romances, se te olvidan las mujeres”.

Cox rechazó ese argumento y aclaró que las relaciones sentimentales no tenían relación con el conflicto que estaba planteando: “Salir con mujeres no es algo ilegal. No se trata de romances, los romances me dan lo mismo, me han inventado un montón. Se trata de algo mucho más grave”.

Finalmente, luego de que Rojas volviera a invitarlo a presentar una querella o denuncia en su contra, Roberto Cox decidió poner fin a su intervención con una última frase: “Tengo cosas más interesantes que hacer”. Ante ello, el conductor de Que te lo digo respondió: “Entonces no reclame, quédese callado”.

PURANOTICIA