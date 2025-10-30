Vale Roth se baja de “Fiebre de Baile” y deja a todos con la incógnita sobre su regreso a la televisión: “No es el momento"

Lo que parecía un duelo prometedor en Fiebre de Baile sufrió un giro inesperado: Valentina Roth, quien iba a bailar junto a Kike Acuña, decidió dar un paso al costado a última hora.

Según explicó la gimnasta a través de sus redes sociales, el dolor de espalda que arrastra hace semanas, sumado a la presión de la prensa de farándula en el backstage, fueron determinantes para su sorpresiva decisión.

“Bailaba el lunes o martes, pero decidí no ir porque me duele mucho la espalda, me está agarrando mucho la pierna, eso por un lado”, comenzó diciendo Roth.

Bajo esta misma línea, Valentina agregó: “Lo otro es que hay muchos programas de farándula ahí, que no tengo nada en contra de ellos, pero por el momento que ahora estoy pasando prefiero no hablar, no referirme a nada y sé que me van a hacer preguntas que a mí me molestan y no quiero escuchar nada... quiero estar tranquila”.

La deportista hace referencia a la reciente separación de su esposo Miguel de la Fuente, la que fue confirmada hace pocas semanas.

“No es el momento, no es el momento para ir a la tele, no quiero referirme a nada, no quiero hablar de nada, quiero estar tranquila”, cerró Roth.

Tras estas declaraciones, lamentablemente, el esperado retorno de Valentina Roth a la televisión nacional ya no se podrá llevar a cabo, por lo que muchos se preguntan cuándo será el día en que la gimnasta realmente regrese a las pantallas.

