José Antonio Neme responde tras ser acusado de maltrato por garzón en un restaurante de Lastarria: “Soy una buena persona”

José Antonio Neme volvió a quedar en el ojo del huracán, pero esta vez lejos de los estudios de televisión. El periodista enfrentó una inesperada acusación que comenzó a circular con fuerza tras revelarse un supuesto episodio ocurrido en un restaurante del barrio Lastarria, donde habría protagonizado un tenso momento con un trabajador del local.

La polémica se destapó la noche del jueves en el podcast Quién es Uno, conducido por Pablo Candia y Paula Escobar. En el espacio, Candia expuso un mensaje que le habría llegado directamente desde el equipo del restaurante, apuntando a un supuesto maltrato por parte del conductor de Mucho Gusto durante una visita realizada el domingo pasado.

“Uno de los trabajadores del local me escribió y me dijo... 'me vas a creer que vino Neme el domingo, en modo cita, los atendí yo y me trató como las pelotas, fue denigrante, falto de respeto.... todo mal'”, relató Candia, encendiendo de inmediato la conversación en redes y portales de espectáculos.

La reacción de Neme no se hizo esperar. Visiblemente afectado, el animador decidió enfrentar públicamente la acusación durante su propio programa, donde se defendió con un extenso descargo, reconociendo defectos personales, pero negando tajantemente el episodio denunciado.

LA RESPUESTA DE NEME

“Yo, a lo mejor no soy del gusto de todo el mundo, a lo mejor no soy la persona más simpática, ni en público ni en privado, a lo mejor a veces soy un poco volado, incluso mañoso, a veces soberbio, pero soy una buena persona. Nunca he sido ni maltratador, ni he denigrado a nadie....y lo sabe el personal de Mega y las personas que me conocen en Mega y en fuera de Mega. Lo digo por algo en particular que no voy a tocar acá (...) Soy una persona excesivamente honesta, donde no puedo disimular si alguien me cae bien, si me duele el estómago, si me duele la cabeza, si a veces ando ofuscado, en el programa o fuera del programa, pero eso no da para sacar conclusiones absolutamente equivocadas y límites sobre mi persona. No tengo nada más que decir”, lanzó José Antonio Neme.

