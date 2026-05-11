Vale Roth sacude “Fiebre de Baile” con inesperado anuncio de embarazo y desafiante mensaje en vivo

Vale Roth dejó a todos descolocados al revelar en pleno Fiebre de Baile que está embarazada de su tercer hijo junto a Miguel de la Fuente.

La exgimnasta lanzó la noticia justo después de una emotiva presentación al ritmo de Phil Collins y su canción “En mi corazón vivirás”.

“Bueno… Dónde cabe uno, caben dos, y dónde caben dos, caben tres”, dijo, confesando además que tiene dos meses y una semana de embarazo.

Pero eso no fue todo. Roth aseguró que prácticamente todo el entorno del programa ya estaba enterado de su estado y que la han protegido desde el primer minuto. “Yo sé que el jurado ya sabía, todos mis compañeros sabían y me han apoyado muchísimo”, agregó.

La gran incógnita explotó de inmediato: ¿seguirá compitiendo o abandonará el estelar? Y aunque muchos pensaron que daría un paso al costado, la influencer fue tajante.

“Yo pensé en renunciar, pero dije: ‘¿Por qué? Si muchas mamás trabajan embarazadas?’”, dijo.

Con un discurso desafiante y decidido, Vale dejó claro que no piensa bajar el ritmo ni dejar que otros opinen sobre cómo vivir su embarazo.

“No es una enfermedad, estoy súper bien, tengo mucha energía, me estoy cuidando mucho en los lifts y de no caerme, tengo mucho cuidado. La producción también me está cuidando harto, Luciano (Coppelli), mi coach Valentino...”, agregó.

“Voy a escribir mi propia historia, quiero escribirla yo, que no la escriban otras personas”, comentó también.

Además, reveló que tiene autorización médica para seguir en pantalla y entrenando. “El doctor me dijo ‘dale nomás’. Vimos la ecografía y está todo muy bien”, aseguró Vale.

Y como si fuera poco, recordó que en sus embarazos anteriores siguió entrenando prácticamente hasta el último día. “Un día antes de tener a la Martina y a la Antonia, yo estaba de cabeza caminando en invertida”, relató.

Por su parte, Diana Bolocco no dudó en lanzar su predicción y aseguró que cree que será niña. Ante eso, Roth ya prometió un nuevo momento televisivo que seguramente dará que hablar: “La revelación (del sexo del bebé) lo voy a hacer acá”, dijo.

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