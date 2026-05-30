Comic Con Chile celebra 15 años con Frankie Muniz y Carlos Villagrán

La cuenta regresiva para una nueva edición de Comic Con Chile ya comenzó y la organización decidió iniciar las celebraciones de su aniversario número 15 con el anuncio de dos invitados que marcaron a distintas generaciones de espectadores alrededor del mundo.

El evento, que se desarrollará los días 3, 4 y 5 de julio en Espacio Riesco, confirmó la presencia del actor estadounidense Frankie Muniz y del intérprete mexicano Carlos Villagrán, dos figuras ampliamente reconocidas por sus emblemáticos personajes en televisión.

Uno de los nombres que encabezará la programación será el de Frankie Muniz, protagonista de la exitosa serie Malcolm in the Middle, producción que se convirtió en un fenómeno televisivo durante la primera década de los años 2000.

El actor participará en las actividades de la jornada inaugural del viernes 3 de julio, instancia en la que compartirá con los asistentes y recordará una carrera que lo posicionó como uno de los rostros juveniles más populares de su generación.

Además de su papel como Malcolm, Muniz formó parte de películas como Big Fat Liar y Agent Cody Banks, producciones que reforzaron su popularidad entre el público adolescente de la época.

Su regreso al personaje se concretó recientemente con el estreno de la miniserie Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, lanzada por Disney+ y ambientada dos décadas después del final de la serie original. La producción despertó nuevamente el interés de los seguidores de la familia Wilkerson y volvió a situar al actor en el centro de la atención mediática.

Otro de los grandes atractivos del encuentro será la presencia de Carlos Villagrán, actor que alcanzó fama internacional interpretando a Quico en la clásica serie mexicana El Chavo del 8.

A sus 82 años, Villagrán sigue siendo una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana y participará durante las tres jornadas de la convención, donde protagonizará actividades especiales y encuentros con el público.

La organización espera que ambos invitados sean algunos de los principales focos de atención de una edición que busca celebrar los 15 años de historia de Comic Con Chile junto a miles de fanáticos de la cultura pop, el cine, las series y los videojuegos.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles. El ticket diario tiene un valor de $26.000, mientras que quienes deseen asistir durante las tres jornadas podrán optar por un pase general de $60.000.

PURANOTICIA