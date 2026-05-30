Secuela de Minecraft ya tiene nombre y suma a Kirsten Dunst como protagonista

El universo de Minecraft volverá a la pantalla grande con una nueva producción que ya comenzó su etapa de rodaje. Warner Bros. y Legendary confirmaron oficialmente que la secuela del exitoso filme estrenado en 2025 llevará por título "A Minecraft Movie: Squared" y contará con importantes incorporaciones a su elenco.

Luego de transformarse en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año pasado, acercándose a los mil millones de dólares en recaudación mundial, la franquicia buscará repetir la fórmula que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

La nueva entrega volverá a estar dirigida por Jared Hess, quien además participará en la escritura del guion junto a Chris Gallett. El cineasta apareció recientemente en un breve adelanto grabado desde Nueva Zelanda, lugar donde se desarrolla la filmación, acompañado por Jack Black y Jason Momoa.

Ambos actores retomarán sus papeles como "Steve" y "Garret", respectivamente, en una historia que ampliará el universo inspirado en el popular videojuego de construcción.

Una de las principales novedades será la incorporación de Kirsten Dunst, quien interpretará a "Alex". El personaje es ampliamente conocido por los seguidores de Minecraft y fue introducido en 2014 como la contraparte femenina de "Steve", convirtiéndose con el tiempo en uno de los rostros más representativos del juego.

El reparto también sumará a Matt Berry, quien participó en la primera película prestando su voz a un "Nitwit". Aunque no se ha confirmado oficialmente su nuevo papel, diversos rumores apuntan a que podría interpretar a "Herobrine", una de las figuras más populares nacidas de las leyendas y relatos creados por la comunidad de jugadores.

La producción anunció además una iniciativa que permitirá a los fanáticos involucrarse directamente en el proyecto. A través de un concurso internacional, los jugadores podrán enviar construcciones creadas dentro del videojuego con la posibilidad de que aparezcan en la película.

Con el rodaje ya en marcha, el estudio fijó el estreno de "A Minecraft Movie: Squared" para el 23 de julio de 2027, fecha en la que la franquicia buscará volver a conquistar la taquilla mundial y a los millones de seguidores del fenómeno de bloques.

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