Vale Roth lanza dura acusación contra Miss Universo Chile y asegura que "ya se sabe quién va a ganar"

Otra vez en el ojo del huracán, Vale Roth decidió prenderle fuego al mundo de los concursos de belleza con una acusación que no pasó desapercibida. Sin filtros y fiel a su estilo, la exgimnasta puso en duda la transparencia del Miss Universo Chile, insinuando que todo estaría arreglado y que la ganadora ya tendría nombre y apellido.

A través de sus redes sociales —y acompañada por su esposo Miguel de la Fuente— Roth lanzó un video que rápidamente se viralizó, donde no solo cuestionó el certamen, sino que también envió una advertencia directa a las postulantes, entre ellas Cata Vallejos, cuyo nombre no tardó en aparecer entre las especulaciones.

"Estaba viendo que hay mucha gente que se postula a estas cuestiones de belleza cuando ya se sabe quién va a ganar. Se sabe. Ya está listo. Yo pienso eso. La que va a ganar ya está elegida", lanzó de entrada la bailarina.

Lejos de ser un comentario al pasar, la influencer redobló la apuesta cuando su pareja reaccionó incrédulo ante la acusación.

"¿Quién va a ganar?... o sea que está todo el mundo haciendo el loco", comentó él, generando aún más tensión en el registro.

Y fue ahí cuando Roth soltó la frase que terminó de encender la polémica y desatar una ola de teorías en redes sociales.

"No po, si ya está, si yo sé. Parte con C. Si ya está. Me da lata por las otras chicas, pero bueno", sostuvo de forma tajante.

Como si fuera poco, el tema toma aún más fuerza considerando que su propia hermana, Camila Roth, había iniciado su camino en el concurso, pero terminó bajándose de la competencia en medio de este ambiente cargado de sospechas.

Una acusación explosiva que vuelve a instalar dudas sobre la transparencia del certamen y que ya tiene a varios pidiendo explicaciones.

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