Uno menos: José Antonio Neme descarta animar eventualmente el Festival de Viña

El conductor de «Mucho Gusto», matinal de Mega, José Antonio Neme, descartó que sea uno de los candidatos para animar el Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que Mega es el único canal que postuló a la licitación para quedarse con su transmisión, por lo que todo haría indicar que la estación se hará cargo.

Fue en este contexto en que en el programa «De Paseo», el periodista aseguró que su compañera de matinal, Karen Doggenweiler, puede ser la animadora.

"Yo creo que Karen puede ser la nueva Antonio Vodanovic. Si él estuvo tanto tiempo y tuvo tantas compañeras, por qué no invertir la fórmula y hacer de la conducción de Viña un eje femenino y tener compañeros que vayan rotando", dijo.

De igual forma, el periodista sostuvo que "podrían rotar todos los que han pasado por el Festival, como Martín, Sergio, Pancho, Rafa Araneda... Ya que Canal 13 está tan interesado en Viña, podría prestar a sus animadores".

Luego, Neme se descartó como uno más en la lista para conducir el certamen musical viñamarino: "Yo, en lo personal, no animaría el Festival", añadiendo que "parte de sentirse pleno en el trabajo que uno hace no solamente tiene que ver con los proyectos que uno toma, sino también con los que deja pasar".

Finalente cerró diciendo que "hay una serie de herramientas que no tengo para un escenario como ese, además, mi carácter... si lo dijo Larry Moe. Se pondrían a pifiar y yo capaz que me mande un garabato (...), no queremos eso en Viña, señoras y señores".

