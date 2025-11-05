“Uno de los momentos más duros de mi vida”: Claudio Valdivia se emociona tras recordar la detención de su hermano “Mago”

La gala de Fiebre de Baile tuvo de todo: ritmo, emoción y un momento que nadie esperaba. Claudio Valdivia volvió a la pista con fuerza, acompañado de su bailarina y con una invitada sorpresa: la periodista Daniela Muñoz, conocida notera de Contigo en la Mañana.

El trío encendió el escenario con una coreografía que fue aplaudida por el jurado y que los dejó entre los mejores de la noche. Pero la verdadera historia vino después del baile. Entre aplausos y luces, Claudio no pudo evitar emocionarse al agradecer a Daniela, no sólo por su entrega en la pista, sino por un gesto que —según él— nunca olvidará.

El exfutbolista recordó cuando su hermano, Jorge “Mago” Valdivia, enfrentaba sus días más difíciles en la cárcel de Rancagua, investigado por abuso sexual.

En ese momento, Daniela, quien cubría el caso para el matinal de CHV, decidió no perseguirlo ni hostigarlo con preguntas, pese a la presión de otros medios. Situación la cual Claudio agradeció bastante.

"Era uno de los momentos más duros de mi vida. Ella supo ver ese dolor que había en mi, empatizó mucho. Tuvo mucho respeto y eso para mi quedó marcado en un momento en que de verdad lo estaba pasando muy mal”, expresó Claudio, evidentemente emocionado.

“Y cuando se dio esta oportunidad de invitar a una persona, estaba el nombre de ella. Y a mi me quedó marcado y dije bueno, las cosas de la vida por algo pasan”, agregó.

“Gracias Dani por en ese momento respetar mi dolor y acompañarme hoy día junto con la Fran (su bailarina)", cerró Valdivia entre lágrimas.

