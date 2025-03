"Una Pretty Woman más creíble": Anora, la tragicomedia sobre una trabajadora sexual que fue la gran triunfadora de los Óscar

"No quería ser parte de un mal filme de strippersni de nada que le hiciera un flaco favor a nuestra industria" , le dijo la británica, quien trabaja en un club de Nueva York para pagarse los estudios, a la periodista de la BBC Noor Nanji.

En esa categoría incluye a Zola, una cinta de 2020 que, según ella, hace parecer "demasiado glamuroso" al oficio. "Y ni me hagas hablar de Pretty Woman, que es exasperante, sobre todo la idea de una trabajadora sexual interpretada por Julia Roberts. ¿Quién se lo va a creer?".

Luego supo que el director de la película era Sean Baker, quien había plasmado la realidad de quienes intercambian sexo por dinero con crudeza y respeto en sus trabajos previos, Tangerine y The Florida Project, y ya no tuvo dudas.

Un cuento de hadas que no es

Madison, quien ya destacó por sus interpretaciones en Once Upon a Time in Hollywood ("Érase una vez en Hollywood", 2019) y en Scream(2022), en Anora se revela con una fuerza que devora la pantalla.