¿Una nueva oportunidad en el amor? Leo Méndez Jr. sorprende desde Suecia con misterioso galán

El hijo de DJ Méndez compartió una enigmática postal en redes sociales que despertó rumores sobre un posible romance.
Leo Méndez Jr. volvió a acaparar miradas en redes sociales luego de publicar una sugerente imagen que abrió interrogantes sobre su estado sentimental. Desde Suecia, país donde reside desde hace varios años, el influencer de 28 años compartió una historia de Instagram que no pasó desapercibida entre sus seguidores.
En la fotografía, Leo aparece abrazado en la playa con un hombre identificado como Philip Dantoft, a quien además etiquetó directamente en el registro. La imagen fue acompañada por una breve pero significativa frase: “El más fuerte que conozco”, junto a un emoticono de corazón, lo que bastó para que se encendieran las especulaciones sobre una posible nueva relación.
Hasta ahora, el hermano de Steffi Méndez no ha entregado mayores detalles ni confirmaciones respecto a un eventual romance. Sin embargo, el gesto fue rápidamente interpretado por sus seguidores como una señal de que la felicidad podría estar regresando a su vida, luego de un prolongado periodo alejado de la palestra por motivos de salud.
Cabe recordar que Leo Méndez Jr. ha enfrentado un delicado proceso médico producto de una anorexia nerviosa, situación que lo llevó a atravesar una grave sepsis a mediados del año pasado, con compromiso pulmonar y cardíaco.
