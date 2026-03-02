José Antonio Neme aclara rumores sobre animar Viña 2027: "Yo estoy pensando en este año"

Desde que arrancó la edición 2026 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el runrún ha sido uno solo: ¿estamos viendo los últimos pasos de Rafael Araneda sobre la Quinta? Y como en todo buen cahuín festivalero, rápidamente apareció un nombre sobre la mesa: José Antonio Neme.

Pero lejos de alimentar la teleserie, el conductor enfrentó el rumor de frente. Consultado por Las Últimas Noticias, fue tajante: "No soy el futuro animador del Festival de Viña".

Eso sí, no se quedó ahí. Con su estilo punzante, Neme ironizó sobre esta obsesión nacional por adelantarse a todo: "Se ha construido una cosa muy extraña, pero bueno, en este país parte un gobierno y ya estamos hablando de la siguiente elección, parten las Fiestas Patrias y ya estamos sufriendo por las que vienen, parte el verano y estamos comprando uniformes, así que no me extraña que estemos pensando en el próximo año".

En otras palabras, para él el casting anticipado es puro deporte local. Y dejó claro dónde tiene puesta la cabeza hoy: "Yo estoy pensando en este año".

Lejos de colgarse del supuesto trono vacante, también salió a respaldar al actual animador. Recordó la década de experiencia de Araneda en el certamen y marcó distancia de cualquier ambición personal: "Rafael Araneda lleva 10 años animando este festival; tiene una experiencia inalcanzable, así que no tengo mi mirada puesta ahí, y yo creo que nadie, sólo algunos amigos de la prensa".

Pero la frase que más ruido hizo fue su autocrítica sin anestesia: "No es algo que me gustaría hacer, creo que tampoco tengo las herramientas para hacerlo, eso es lo que yo creo".

¿Portazo definitivo? No tanto. Porque cuando parecía cerrar el tema, dejó una rendija abierta que en televisión nunca pasa inadvertida: "Ahora digo que no lo aceptaría, pero tampoco estoy en posición de rechazar proyectos; no sé, estoy tratando de fabricar opinión porque no tengo nada en mi cabeza".

Así, entre negaciones y elogios Neme bajó el perfil pero el rumor ya está instalado. Y en Viña, cuando el nombre empieza a sonar, rara vez es casualidad.

