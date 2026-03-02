Click acá para ir directamente al contenido
Viña 2026 sorprende: Pastor Rocha supera a Mon Laferte y a artistas internacionales en rating

La organización del Festival de Viña del Mar reveló los shows más vistos de esta edición, donde Pastor Rocha lidera con 2,6 millones de espectadores promedio, dejando atrás a Mon Laferte y a grandes nombres internacionales como Gloria Estefan y Pet Shop Boys.

Lunes 2 de marzo de 2026 17:58
El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar sigue dejando titulares y esta vez los números hablan por sí solos. La organización reveló cuáles fueron los shows que realmente dominaron las pantallas, y algunos resultados no dejaron a nadie indiferente.

Sorprendentemente, el gran ganador en rating no fue un mega concierto ni una estrella internacional, sino la rutina de comedia de Pastor Rocha, emitida el viernes 27 de febrero, que captó 2.613.400 personas promedio por minuto, quedándose con el primer lugar absoluto. 

Sin embargo, el peak histórico de la edición se lo llevó Mon Laferte durante su show, alcanzando 2.783.691 espectadores, aunque su promedio general quedó en 2.366.366, asegurándole la segunda posición.

El podio lo completa Piare con P con 2.315.533 ppm, dejando atrás a varios nombres internacionales que muchos esperaban que dominaran la parrilla. Entre ellos destacan Jesse y Joy, quienes se colaron en el top 5, mientras que las rutinas de comedia de Stefan Kramer y Rodrigo Villegas quedaron relegadas al 7° y 8° lugar, respectivamente, demostrando que el humor sigue siendo imbatible en Viña.

Cerrando los 10 mejores, encontramos a leyendas como Gloria Estefan con 1.919.385 ppm, mientras que fuera del top 10, pero apenas un peldaño más abajo, se ubicaron los icónicos Pet Shop Boys con 1.914.675 ppm.

Los 11 shows más vistos de Viña 2026

  1. PASTOR ROCHA: 2.613.400 ppm
  2. MON LAFERTE: 2.366.366 ppm

  3. PIARE CON PÉ: 2.315.533 ppm

  4. ASSHKA SUMATHRA: 2.235.305 ppm

  5. JESSE Y JOY: 2.220.030 ppm

  6. JUANES: 2.191.608 ppm

  7. STEFAN KRAMER: 2.135.079 ppm

  8. RODRIGO VILLEGAS: 2.101.415 ppm

  9. ESTEBAN DÜCH: 2.043.830 ppm

  10. GLORIA ESTEFAN: 1.919.385 ppm

  11. PET SHOP BOYS: 1.914.675 ppm

